الأردن يسير قافلة مساعدات غذائية جديدة لأهل غزة مكونة من 91 شاحنة

تمكنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من إدخال قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهالي قطاع غزة، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي والهلال الأحمر القطري، و«ثريد»، وتكية أم علي، وروابي فرح، وتبرعات من الشعب العراقي، وسماحة السيد مقتدى الصدر، ومنظمة «الإنسانية مهمة» السنغافورية، ومنظمة «خدمت» الباكستانية.

وحملت القافلة المكونة من 91 شاحنة وفق بيان للهيئة اليوم السبت، موادًا غذائية أساسية ليصار إلى توزيعها على أهل قطاع غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، إن الأردن بات يعتبر المعبر الإنساني للمساعدات التي تتجه لأهل غزة، وشريان الحياة الرئيس الذي يتم تغذيته من مختلف المنظمات والقطاعات والدول.

وأكد أن الأردن يعمل على إيصال التبرعات المتنوعة والضرورية وضمان استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت غزة حتى اليوم بلغ 1412 شاحنة، بينما وصل عدد الطائرات التي انطلقت من الأردن باتجاه غزة عبر العريش 53 طائرة.