استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف بشكل مباشر مجموعة من المواطنين في شارع العشرين بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضحت مصادر طبية، أن شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا ارتفع إلى 28 شهيدا وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان، بينهم 10 أطفال و10 نساء، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بجوار المستشفى.

في غضون ذلك، استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال على بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت تجمعا للمواطنين في بلدة خزاعة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.