تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، في تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير ورصف شارع المحرقة، بمسطح 8500 متر، وتكلفة 2.9 مليون جنيه، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وكلف المحافظ كفرالشيخ، بسرعة نهو جميع الأعمال في الوقت المحدد لها، ومراجعة البنية التحتية "مياه - صرف صحي - غاز"، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024.



وأكد المحافظ استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع تحسين الخدمات بجميع القطاعات الأخرى.