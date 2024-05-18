متحف تل بسطا بالشرقية يفتح أبوابه مجانا أمام الجمهور احتفالا باليوم العالمي للمتاحف

فتح متحف تل بسطا في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، أبوابه بالمجان أمام المواطنين من الزائرين المصريين؛ للاحتفال باليوم العاليمي للمتحف، والذي يوافق 18 من شهر مايو من كل عام.

وقال إبراهيم علي حمدي، مدير متحف تل بسطا بالزقازيق بمحافظة الشرقية، إن المتحف فتح أبوابه مجانا للزائرين من المصريين للمشاركة في الجولات الإرشادية للتعرف على مقتنيات المتحف الأثرية ومشاهدة المعرض المؤقت، بالإضافة لحضور العديد من الفعاليات والندوات التي ينظمها المتحف بهذه المناسبة.

وأوضح مدير متحف تل بسطا، أن قسم المعارض المؤقتة بالمتحف سينظم معرض مؤقت بعنوان "العلم والمعرفة عند المصري القديم" يعرض فيه تمثالين للمعبود جحوتي على هيئة القرد، ولوحة كتابة من الرخام عليها كتابات بالهيروغليفي بالغائر، ومستنسخ لهيئة الكاتب المصري، وذلك في الفترة من اليوم السبت، وحتى نهاية شهر مايو الجاري.

وأكد أن أقسام "البحث العلمي، والباحثين والدارسين، والتعليمي" بالمتحف تنظيم مجموعة من المحاضرات العلمية والورش الفنية خلال شهر مايو تتضمن المعبود جحوتي وأدوات الكتابة عند المصري القديم، وقواعد البحث العلمي، بالإضافة إلى منحوتات من الحضارة المصرية القديمة والمسرجة.

كما يستقبل متحف تل بسطا طلبة مدرسة شيبة للتربية الفكرية لقضاء يوم ترفيهي بالمتحف يتضمن عرض فيلم تسجيلي، وتلوين على الوجه، وكتابة أسمائهم باللغة المصرية القديمة، وذلك يوم 19 مايو الجاري بالتنسيق مع لجنة ذوي الهمم بالديوان العام، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

وأضاف مدير متحف تل بسطا، أن المتحف يستقبل الزوار وراغبي حضور الاحتفال اليوم بالمجان حتى الساعة الثالثة عصرا.