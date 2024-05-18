لافروف يكشف تفاصيل المفاوضات بين بوتين وشي جين بينج

أفاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، بأن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، تؤكد أن موسكو وبكين تربطهما علاقات شراكة استراتيجية شاملة.

وقال لافروف، خلال كلمته في اجتماع مجلس السياسة الخارجية والدفاع: "في الآونة الأخيرة، زار الرئيس بوتين جمهورية الصين الشعبية، وهي أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه، وقد أكدت المحادثات مع الرئيس (الصيني) شي جين بينج والاجتماعات مع ممثلين آخرين للقيادة الصينية أن علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بيننا تتفوق من حيث الجودة"، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.

وأضاف لافروف أنه "تمت مناقشة مبادرة الرئيس شي جين بينج بشأن الأمن العالمي خلال الزيارة إلى الصين في اجتماعات بين الوفود وفي اجتماع فردي شمل مجموعة محدودة من القادة".

وقال: "نرى سببا كبيرا للترويج العملي لفكرة ضمان الأمن العالمي للبدء بتشكيل أسس الأمن الأوراسي دون أي غارة أوروبية أطلسية".

وأشار الوزير إلى أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع الغرب، بما في ذلك حول قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف أن النقطة الثانية المهمة بالنسبة لروسيا هي أن الحوار يجب أن يكون في "النطاق الكامل للمشاكل الموجودة في العالم اليوم في مجال الاستقرار الاستراتيجي" والمشهد العسكري السياسي.

وقام بوتين بزيارة للصين يومي 16 و17 مايو، وفي بكين، أجرى محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، وقع بعدها الطرفان على بيان مشترك.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "موسكو وبكين تتبعان سياسة خارجية مستقلة وتعملان معا لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا وديمقراطية".