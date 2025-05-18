وزير الري ومحافظ أسوان يزوران هندسة ري إدفو للاطمئنان على منظومة العمل

حرص الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على القيام بزيارة مفاجئة لمقر هندسة الري بإدفو غرب، وذلك برفقة قيادات الوزارة والمحافظة.

واستفسر الوزير والمحافظ عن منظومة العمل، وآلية تقديم الخدمات المتنوعة للمنتفعين، فضلًا عن التعرف على نسب التحصيل التي يتم استثمارها في أعمال الصيانة للترع والمصارف، علاوة على منح حوافز للعاملين المتميزين لتحفيزهم وتشجيعهم على بذل قصارى الجهد للارتقاء بمنظومة العمل، ليكونوا نماذج لتحفيز باقي العاملين بما يصب في صالح المواطنين لتلقي الخدمات الجماهيرية بالجودة العالية وعلى أكمل وجه.

وعقب ذلك، قام وزير الري ومحافظ أسوان بمتابعة مجرى نهر النيل من أعلى كوبري إدفو، حيث تم التوجيه بالاستمرار في أعمال وجهود حماية النيل، وتنفيذ التحاليل المستمرة للمياه بالمعامل المركزية، وهو ما يتوازى معه مراجعة الفنادق العائمة بشكل دوري للحفاظ على جودة المياه ونقائها بالشكل المطلوب.