سفينة تدريب تابعة للبحرية المكسيكية تصطدم بجسر بروكلين في نيويورك

اصطدمت سفينة تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين يوم السبت خلال جولة ترويجية في مدينة نيويورك، حيث لامس أعلى صاريها الامتداد الشهير أثناء إبحارها عبر النهر .

وأكد المكتب الصحفي لإدارة الإطفاء في نيويورك أن السلطات تستجيب لإصابات لكن ليس لديها تفاصيل حول عدد الأشخاص الذين ربما أصيبوا أو ما إذا كانوا على متن السفينة أو على الجسر.

وأظهر مقطع فيديو التقطه شهود عيان للاصطدام الذي نشر على الإنترنت صاري السفينة، الذي كان يرفع علما مكسيكيا عملاقا باللون الأخضر والأبيض والأحمر، وهو يحتك بالجزء السفلي من الجسر. ثم انجرفت السفينة نحو حافة النهر بينما تدافع المتفرجون بعيدا عن الشاطئ.

وقالت البحرية المكسيكية في منشور على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" إن سفينة التدريب الأكاديمي كواوهتيموك تضررت في حادث اصطدام بجسر بروكلين مما منعها من مواصلة رحلتها.

وأضافت أن وضع الأفراد والمواد قيد المراجعة من قبل السلطات البحرية والمحلية، التي تقدم المساعدة.

وكواوهتيموك هي سفينة تبحر في نهاية الفصول الدراسية في المدرسة العسكرية البحرية المكسيكية لإنهاء تدريب الطلاب الضباط.

وقالت البحرية آنذاك إنها غادرت هذا العام ميناء أكابولكو المكسيكي على ساحل المحيط الهادئ في 6 أبريل وعلى متنها 277 شخصا.

وكان من المقرر أن تزور السفينة 22 ميناء في 15 دولة، بما في ذلك كينجستون بجامايكا؛ هافانا بكوبا؛ كوزوميل بالمكسيك؛ ونيويورك بالولايات المتحدة.

وكان من المخطط أيضا أن تذهب السفينة إلى ريكيافيك بأيسلندا؛ وبوردو، سانت مالو ودونكيرك بفرنسا؛ وأبردين باسكتلندا، من بين أماكن أخرى، لمدة إجمالية قدرها 254 يوما - 170 في البحر و 84 في الموانئ.