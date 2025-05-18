كندا: معظم الرسوم الجمركية التي نفرضها على الولايات المتحدة مازالت سارية

قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، إن الحكومة أبقت على رسوم جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، مشككا في صحة تقرير صادر عن مؤسسة بحثية أشار إلى أنها أوقفت العمل بالغالبية العظمى من تلك الرسوم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، عن شامبين القول إن 70% من الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها كندا في شهر مارس الماضي، لا تزال سارية، بحسب ما ورد في منشور تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت.

وأضاف أن الحكومة "أوقفت فرض الرسوم الجمركية علانية وبصورة مؤقتة" على بعض السلع، لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة.

جدير بالذكر أن نسبة 70% تعني أن كندا مازالت تفرض رسوما جمركية على صادرات أمريكية إلى كندا تقدر قيمتها بنحو 42 مليار دولار كندي (1ر30 مليار دولار أمريكي)، باستثناء السيارات.