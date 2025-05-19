مرشح اليمين المتطرف في رومانيا جورج سيميون يعلن فوزه قبل إتمام فرز الأصوات

أعلن مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية في رومانيا، جورج سيميون، فوزه في جولة الإعادة الحاسمة، اليوم الأحد، قبل إتمام فرز الأصوات، رغم أن النتائج الأولية أظهرت خسارته.

وقال سيميون، في بث تليفويوني مباشر أمام مؤيديه في بوخارست بعد إغلاق صناديق الاقتراع: "نحن الفائزون بوضوح في هذه الانتخابات. ونعلن هذا النصر نيابة عن الشعب الروماني."

ونشر سيميون تصريحات مشابهة على تطبيق فيسبوك ومنصة التواصل الاجتماعي إكس.

لكن مكتب الانتخابات المركزي في بوخارست أعلن أنه مع فرز 60% فقط من الأصوات في مراكز الاقتراع، كان منافس سيميون، عمدة بوخارست المؤيد لأوروبا نيكوشور دان، متصدرا بنسبة 41ر51% من الأصوات، بينما حصل سيميون على 59ر48%.