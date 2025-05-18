 مسئول أوكراني: روسيا قصفت زابوريجيا أكثر من 300 مرة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول أوكراني: روسيا قصفت زابوريجيا أكثر من 300 مرة خلال 24 ساعة

كييف - أ ش أ
نشر في: الأحد 18 مايو 2025 - 9:42 ص | آخر تحديث: الأحد 18 مايو 2025 - 9:42 ص

أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوريجيا الأوكرانية إيفان فيدوروف، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية نفذت 343 غارة على 11 تجمعا سكنيا في المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن فيدوروف قوله: "في المجمل، شن الروس على مدار اليوم 343 هجوما على 11 منطقة بزابوريجيا".


وشنت القوات الروسية 6 غارات جوية على كاميانسكي وهوليابول ومالا توكماشكا، بالإضافة إلى ذلك استهدفت 166 طائرة بدون طيار من مختلف الأنواع لوبكوف، كاميانسكي، بريمورسك، هوليايبول، أوريكيف، شيرباكي، نوفودانيليفكا، مالا توكماشكا، شاريفني".


وأشار فيدوروف أيضا إلى إصابة 3 نساء في غارات على أوريخيف.

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