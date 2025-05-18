إيفو: شرق ألمانيا يتقدم اقتصاديا لكنه لا يزال متأخرا عن غرب ألمانيا هيكليا

أشارت تقديرات معهد إيفو الألماني لأبحاث الاقتصاد إلى أن شرق ألمانيا أمكنه تعويض ما فاته في مجال الأداء الاقتصادي، والبحث العلمي، وجودة الحياة وعلى نحو ملحوظ في بعض الحالات غير أنه لا يزال متأخرا على المستوى الهيكلي مقارنة بغرب البلاد.

جاء ذلك في تقرير إيفو الجديد والذي يحمل "مؤشر إيفو للحقائق في شرق ألمانيا"؛ وتم طرح التقرير الجديد خلال فعاليات منتدى اقتصاد شرق ألمانيا المنعقد في مدينة باد زاروف بولاية براندنبورج.

وأعد هذه الدراسة فرع معهد إيفو في مدينة دريسدن بتكليف من مؤسسة وسط ألمانيا للعلوم والتعليم. واستنادًا إلى حوالي 170 مؤشراً، تقارن الدراسة التطور الاقتصادي والاجتماعي والعلمي بين شرق وغرب ألمانيا – وكذلك داخل شرق ألمانيا نفسه. وتُظهر الدراسة على نحو ملحوظ أن شرق ألمانيا ليس منطقة اقتصادية متجانسة، بل يتسم بنقاط قوة إقليمية مختلفة.

فعلى سبيل المثال، تبلغ حصة الصادرات في ولاية سكسونيا 32%، وهو معدل أعلى من المتوسط في غرب ألمانيا، بينما تبلغ حصة الصناعة في ولاية تورينجن (من الولايات الشرقية) مستوى مقاربًا لحصتها في ولاية بافاريا (من الولايات الغربية). أما في مجال الإنفاق على البحث العلمي، فتُسجّل كل من برلين وسكسونيا (من الولايات الشرقية) نقاط تفوق – وتُعدّان من أهم المناطق الأوروبية في هذا المجال. وبوجه عام، تبلغ القدرة الاقتصادية لشرق ألمانيا، قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل، 86% من المتوسط في غرب ألمانيا.

كما فاق معدل النمو الاقتصادي السنوي في شرق ألمانيا خلال الفترة بين 2019 و2024، نظيره في الغرب بنسبة 3ر0%، ويُعزى ذلك بشكل خاص إلى الازدهار الاقتصادي في برلين.

ومع ذلك، يرصد التقرير عدداً من التحديات، من أبرزها أن نسبة السكان الأجانب في الشرق تبلغ فقط 2ر7%، مقارنة بـ 6ر15% في الغرب. أما من حيث القيمة الحقيقية، فتبلغ الأجور في شرق ألمانيا أكثر من 90% من مستواها في الغرب، وذلك بفضل انخفاض تكاليف المعيشة في الشرق.

وقد تم عرض التقرير في المنتدى من قِبل ما يُعرف باسم "دائرة زاروف" ، وهي اتحاد من الجهات الاقتصادية الفاعلة في شرق ألمانيا يهدف إلى تقديم زخم للاقتصاد مبني علي حقائق تتعلق بسياسة الهياكل الاقتصادية.

وقال المتحدث باسم هذه المجموعة فرانك نيرينج:" شرق ألمانيا ليس منطقة ضعف اقتصادي بشكل موحد بل إنه مختبر للمستقبل"، مشيرا إلى أن ما تحتاج إليه هذه المنطقة هو الثقة في القدرات الذاتية، والجرأة في التفكير في سياسات اقتصادية جديدة.