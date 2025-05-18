أنباء عن تمكن الأطقم الطبية من إنعاش زكريا السنوار بعد إعلان استشهاده

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أفادت وسائل إعلام، مساء الأحد، بأن الطواقم الطبية تمكنت من إنعاش الدكتور زكريا السنوار، شقيق زعيم حركة «حماس» السابق يحيى السنوار، منوهة أنه «لا يزال في حالة حرجة».

وقال مراسل «الجزيرة مباشر» إن الطواقم الطبية تمكنت من إنعاش الدكتور زكريا السنوار بعد إعلان استشهاده، إذ لاحظ الأطباء وجود علامات للحياة عليه عندما تم نقله إلى ثلاجة الموتى.

وأشار المراسل إلى أن الدكتور السنوار لا يزال في حالة حرجة، ويخضع لمراقبة طبية مشددة في وحدة العناية المركزة.

وأُصيب الدكتور زكريا السنوار، أستاذ التاريخ بالجامعة الإسلامية، في غارة للاحتلال الإسرائيلي؛ استهدفت خيمته بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فجر اليوم الأحد.

ويُعد السنوار من أبرز الأكاديميين الفلسطينيين، وله إسهامات علمية وبحثية واسعة في مجال التعليم العالي.