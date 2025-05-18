نقابة المهندسين تُسلّم 225 تأشيرة لأعضائها الفائزين بقرعة الحج بالإسكندرية

سلمت نقابة المهندسين في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، 225 تأشيرة؛ لأعضائها المهندسين الفائزين في قرعة الحج السياحي، وذلك خلال ندوة تثقيفية جرى تنظيمها لشرح برامج ومناسك الحج لعام 1446 هجرية.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم السبت، فقد شملت الندوة شرحًا تفصيليًا لمستويات الحج المختلفة "البري 38 حاجًا، والاقتصادي موسم كامل 79 حاجًا، والاقتصادي تحسين 55 حاجًا، والـ5 نجوم 53 حاجًا"، بإجمالي 225 حاجًا فائزًا بالقرعة من المهندسين وذويهم، وذلك في مختلف المستويات.

وجاء ذلك في حضور الدكتور مصطفى الحضري، أمين النقابة، والمهندس وليد ماضي، أمين الصندوق، والمهندس محمد قبيصي، رئيس لجنة الرحلات، والذي بدأ العمل على تنظيم موسم الحج منذ إعلان نتائج القرعة قبل نحو 6 أشهر، بالتعاون مع مجلس النقابة، وشركات السياحة، وتحت إشراف وزارة السياحة.