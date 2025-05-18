رد طه عزت، مدير لجنة المسابقات برابطة الأندية، لأول مرة، بشأن سبب عدم خصم نقاط الأهلي، والتراجع في القرار الأول، الذي نص على خصم 3 نقاط بسبب الانسحاب من مباراة القمة، بالإضافة إلى 3 نقاط أخرى بنهاية الموسم.

وأيدت لجنة الانضباط قرار الرابطة الأخير، بعدم خصم 3 نقاط أخرى من الأهلي بنهاية الموسم، والاكتفاء بعقوبة خصم 3 نقاط من الانسحاب أمام الزمالك فقط، لاعتباره خاسرًا.

وقال طه عزت في تصريحات عبر برنامج «الكورة مع فايق»: «عدم خصم 3 نقاط بنهاية الموسم من الأهلي ده وفقًا للائحة؟ الأهلي قدم شكوى بعد القرار الأول بخصم 3 نقاط (للانسحاب) و3 نقاط (بنهاية الموسم)».

وأضاف: «مجلس إدارة الرابطة خفض العقوبة لـ 3 نقاط فقط، بسبب وجود ظروف طارئة لأنها اعتبرت اللي حصل أمر طارئ. وجميع الأندية من يوم القرعة الخاصة ببطولة الدوري، وافقت على اللائحة».

وتابع عن لائحة المسابقات: "لائحة المسابقات كاملة تغيرت عن الموسم الماضي ومن قام بتجهيزها هو أنا ومطابقة للائحة الاتحاد الدولي".