النيابة الإدارية تستعرض جهودها في دعم وتمكين ذوي الإعاقة: بيئة دامجة ومقار مهيأة بالكامل

استعرضت هيئة النيابة الإدارية جهودها الشاملة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الهيئة، تحت عنوان "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة دامجة تضمن لهم حقوقهم الدستورية وتيسّر اندماجهم الكامل في المجتمع.

وافتتحت الهيئة المؤتمر بعرض فيلم وثائقي وثّق أبرز الإنجازات التي حققتها في مقار النيابات بمختلف محافظات الجمهورية، من أجل توفير سبل الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت النيابة، أن الدستور المصري وضع حقوق ذوي الإعاقة في صدارة أولوياته، إذ تنص المادة 53 على المساواة بين المواطنين دون تمييز، فيما تنص المادة 81 على التزام الدولة بضمان حقوق ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما يشمل الرعاية الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتهيئة المرافق العامة لاحتياجاتهم.

وفي هذا الإطار، أشادت الهيئة بالمبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف" وإنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة، كخطوتين محوريتين في مسيرة ترسيخ حقوقهم وضمان حصولهم على الرعاية الشاملة.

وكشفت النيابة الإدارية عن تنفيذ سلسلة من التعديلات في بنيتها التحتية لخدمة ذوي الإعاقة، شملت توفير منحدرات آمنة، وتخصيص أماكن انتظار للسيارات، وتوسعة المداخل لتناسب الكراسي المتحركة، فضلاً عن تركيب مصاعد مزودة بمساعدة صوتية للمكفوفين، ولوحات إرشادية ومفاتيح بطريقة برايل، وتوفير دورات مياه مخصصة.

كما شددت الهيئة على حرصها في تسهيل الوصول إلى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، حيث تم تفعيل خطوط تواصل متعددة منها الخط الساخن، والواتس آب، والفاكس، والتطبيقات الذكية، مع منح الأولوية لشكاوى ذوي الإعاقة ومتابعتها بشكل خاص.

وفي مجال التدريب والتأهيل، أوضحت النيابة أن مركز التدريب القضائي عقد العديد من الدورات وورش العمل حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب تفعيل نظام التحقيق القضائي عن بعد، مع استخدام الإملاء الصوتي، بما يضمن سهولة الإجراءات مع الحفاظ على الضمانات القانونية.

وفي سياق الاستعداد للانتخابات، أعلنت الهيئة عن تسجيل برنامج للتصويت المميكن، يتيح للناخبين من ذوي الإعاقة التعرف على المرشحين بسهولة ويسر.

واختتمت الهيئة بالإشارة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة شؤون المرأة وذوي الإعاقة التابعة لها والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، والعمل على توقيع بروتوكول آخر مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف إعداد برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتعزيز قدرات أعضاء النيابات في التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة بكفاءة ووعي.