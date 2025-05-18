تواصل الجهات المعنية تلقي طلبات المستثمرين الصناعيين الجادين إلكترونيًا على الطرح المميز الذي أعلنت عنه، ويشمل 8 مصانع شاغرة كاملة التجهيزات مخصصة للدباغة وصناعة الغراء، ضمن المرحلة الثانية من مدينة الجلود بالروبيكي، وهو الطرح الذي يستمر حتى 22 من مايو الجاري.

فرص استثمار واعدة



تُعد مدينة الروبيكي باكورة المجمعات الصناعية المتكاملة في مجال دباغة الجلود وتصنيع الغراء والمنتج النهائي والصناعات المكملة، وفقًا لأعلى المعايير التكنولوجية والبيئية. وتُعد المصانع المطروحة فرصة استثمارية واعدة بعد تجهيزها بأعلى المعايير الفنية والبيئية، مع تقديم مجموعة من التيسيرات المالية غير المسبوقة، والتي تهدف إلى جذب وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، في إطار جهود الدولة لتعزيز التوجه نحو العناقيد الصناعية وتطوير قطاع الجلود في مصر.

إجراءات الحجز والتقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، تتم جميع إجراءات الحجز والتقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يسهل على المستثمرين من أي مكان، من داخل مصر وخارجها، التقديم واختيار الوحدة المناسبة عبر خطوات مبسطة ومباشرة.

10 خطوات للتقدم والحجز



يقوم المستثمر بالدخول من خلال رابط خدمات طرح وحدات صناعية عبر المنصة، ثم اتباع الخطوات التالية:

١- تسجيل حساب على البوابة.

٢- اختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط.

٣- تسجيل بيانات طالب التخصيص.

٤- دفع قيمة كراسة الشروط.

٥- تسجيل بيانات الوحدة المطلوبة.

٦- تسجيل معلومات الاتصال والمتابعة.

٧- تسجيل دراسة الجدوى الفنية للمشروع (المنتجات – الآلات المستخدمة – العمالة وغيرها).

٨- مراجعة وطباعة طلب التقديم.

٩- إرفاق المستندات بصيغة PDF.

١٠- دفع قيمة تأمين جدية الحجز.

مساحات المصانع المطروحة للمستثمرين



المصانع المطروحة تتراوح مساحتها بين 74 مترًا مربعًا و546 مترًا مربعًا، وتسعيرها جاء وفقًا للتكلفة الفعلية للإنشاءات والمرافق، مما يمنح المستثمر ميزة الحصول على أصول صناعية بتكلفة حقيقية غير محملة بهوامش ربحية.

التسهيلات تصل إلى 100%



يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة لتملّك الوحدة بتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، وذلك من خلال عدة بنوك قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع بروتوكولات تعاون معها في هذا الشأن. ويمكن للحاصلين على الوحدات الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية المتنوعة مثل الخدمات التسويقية والتدريبية والدعم الفني.

تيسيرات لاستخراج التراخيص الصناعية



هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات، حيث تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وكذلك رسوم تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ألفي جنيه. كما يمكن للمستثمر التقدم على أكثر من وحدة بالمجمع الصناعي لاستيعاب نشاطه الصناعي.

المشروعات داخل المدينة تحصل على 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات

من أبرز الحوافز الفريدة التي تقدمها مدينة الجلود بالروبيكي للمصنعين، هي ضمان حصول المشروعات القائمة داخل المدينة على 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات، مما يعزز الربحية ويمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

شبكة طرق متكاملة تخدم المدينة



تربط المدينة شبكة متكاملة من الطرق (القاهرة-الإسماعيلية، القاهرة-السويس، العاصمة الإدارية، الطريق الدائري الإقليمي)، والتي تصلها بموانئ البحر الأحمر والأبيض (السخنة، الأدبية، السويس، بورسعيد، دمياط، الإسكندرية). وجارٍ إنشاء خط سكة حديد الروبيكي/العاشر من رمضان/بلبيس، كما تشمل المدينة خدمات دعم فني وتسويق إلكتروني دولي، وبرامج تدريب تقني حديث للعاملين والكوادر الفنية، ومساحات مخصصة للمعارض المحلية والدولية لعرض المنتجات والمعدات.