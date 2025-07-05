مصابون خلال إخلاء طائرة في إسبانيا إثر إنذار خاطئ بحريق

تعرض عدّة ركّاب لإصابات طفيفة خلال عملية إخلاء طائرة تابعة لشركة "راين إير" كانت تستعدّ للإقلاع من مطار بالما دي مايوركا الإسباني، إثر إنذار خاطئ باندلاع حريق فيها، وفق ما أعلنت شركة الطيران الإيرلندية السبت.

وجاء في بيان صادر عن الشركة، وفق وكالة فرانس برس، أن إقلاع طائرة كانت تستعد لرحلة بين بالما دي مايوركا ومانشتسر ليل الجمعة علّق بسبب إنذار خاطئ بوجود حريق. وأنزل الركاب عبر زلاقات الإخلاء وأعيدوا إلى محطة الركاب.

وأشار البيان إلى أنه خلال عملية الإجلاء، تعرّض عدد قليل من الركاب لإصابات جدّ طفيفة (كالتواء الكاحل) وطلب الطاقم مساعدة طبّية على الفور، من دون ذكر عدد الإصابات.

وأفادت وسائل إعلام محلية في مايوركا، بوقوع 18 جريحًا، كلّهم قاصرون، نقل ستة منهم إلى المستشفى، فيما عولج الباقون في موقع الحادثة.

وأكّدت شركة الخطوط الجوّية المعروفة برحلاتها المنخفصة التكلفة والتي تلقى إقبالا كبيرا من السيّاح البريطانيين الراغبين في السفر إلى جنوب أوروبا "لم يحدث أيّ حريق في تلك الطائرة".

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة المطارات الإسبانية من جهتها عن "وقوع حادث في طائرة تابعة لراين إير ليل البارحة في مطار بالما دي مايوركا"، مع تأكيد "عدم اندلاع حريق وعدم تأثّر عمليات المطار بالحادث الذي وقع".