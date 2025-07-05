﻿مجمع ينمو اللوجستى الممول من البنك التجارى الدولى يحصل على شهادة EDGE Advanced للمبانى الخضراء

حصل مجمع ينمو إيست اللوجيستى على شهادة EDGE Advanced لمنشآته المُصممة وفقا لمعايير الاستدامة، حيث يؤكد هذا الإنجاز على ريادة المجمع فى مجال البنية التحتية اللوجستية المستدامة فى مصر.

يمثل مجمع ينمو اللوجستى أول مشروع مشترك بين HAU Logistics، وهى منصة استثمارية مشتركة بين حسن علام للمرافق وA.P. Moller Capital وأجيليتى تركز على مجال اللوجستيات تعمل على إنشاء مجمعات لوجستية متطورة ومستودعات من الفئة (أ) فى مصر.

تُعد شهادة EDGE -وهى اختصارًا لعبارة «التميز فى التصميم من أجل كفاءة أكبر»- بمثابة معيار ونظام اعتماد للبناء الأخضر، تم تطويرة من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) - ذراع مجموعة البنك الدولى لتنمية القطاع الخاص - ويعزز هذا المعيار التنمية المستدامة من خلال تشجيع التصاميم الموفرة للموارد التى تقلل الانبعاثات وتكاليف التشغيل.

ولدعم أهداف الاستدامة تقدم مؤسسة التمويل الدولية، بالتعاون مع البنك التجارى الدولى - مصر (CIB)، استردادًا نقديًا بنسبة 2.8% على قروض الإنشاءات للمشاريع التى تستوفى معايير EDGE.

وحصلت ثلاثة مستودعات بمجمع ينمو إيست اللوجستى على شهادة EDGE Advanced، بما أدى إلى انخفاضٍ كبير فى استهلاك الموارد تتمثل فى توفير 49% من نسبة الطاقة المستخدمة، و53% من نسبة والمياه و59% فى نسبة انبعاثات الكربون المتجسد.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تحصل ثلاثة مستودعات أخرى على الشهادة عند اكتمالها فى وقت لاحق من هذا العام، بما يعزز محفظة المبانى الخضراء فى المجمع.

وجدير بالذكر، أن مجمع ينمو اللوجستى حصل سابقًا على تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه مصرى من البنك التجارى الدولى - مصر (CIB) لإنشاء مجمع ينمو ايست اللوجستى، وقد ساهم هذا الاستثمار الضخم فى تطوير مستودعات متطورة وصديقة للبيئة.

قال عمرو علام، الرئيس التنفيذى المشارك لشركة حسن علام القابضة: «يُعتبر الاستثمار الأخضر جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا للنمو المستدام فى شركة حسن علام للمرافق». وأضاف: «تعكس شهادة EDGE Advanced التى حصل عليها مجمع ينمو اللوجستى».

كما علَّقَ عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بالبنك التجارى الدولى - مصر (CIB)، قائلاً: «فى البنك التجارى الدولى، نؤمن بأن الاستدامة هى أساس النمو الاقتصادى المسئول والشامل، ونلتزم بتطبيق مبادئ الاستدامة فى جميع أنشطتنا، ومن أبرز انعكاسات هذا الالتزام شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، التى أثمرت عن إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص فى مصر، بقيمة 100 مليون دولار أمريكى».

وأضاف: «يعكس تمويلنا لمجمع «ينمو» - بالشراكة مع شركائنا الرئيسيين: حسن علام للمرافق، وAgility & A.P. Moller Capital- النجاح المستمر لتعاوننا طويل الأمد، ويؤكد التزامنا بدعم البنية التحتية الذكية والخضراء التى تُسهم فى نمو الاقتصاد المصرى».

وفى نفس السياق، صرح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، «يُمثّل حصول مجمع ينمو إيست اللوجستى على شهادة EDGE Advanced علامة فارقة أخرى فى مسيرة مصر نحو بنية تحتية أكثر كفاءة فى استخدام الموارد. كما أضاف أن هذا الإنجاز يعكس الالتزام المتزايد بالتنمية المستدامة فى مصر، مشيرا إلى التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجارى الدولى فى مجال التمويل الأخضر المبتكر.

أكد شيخ عمر سيلا أن مؤسسة التمويل الدولية تلتزم بدعم التحول الأخضر فى مصر من خلال تطوير حلول ذكية مناخيا فى جميع أنحاء البيئة العمرانية عبر اعتماد شهادة EDGE.