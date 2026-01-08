 ترامب يدعو رئيس كولومبيا للبيت الأبيض بعد تهديده بعمل عسكري - بوابة الشروق
الخميس 8 يناير 2026 3:02 ص القاهرة
ترامب يدعو رئيس كولومبيا للبيت الأبيض بعد تهديده بعمل عسكري

د ب أ
نشر في: الخميس 8 يناير 2026 - 2:50 ص | آخر تحديث: الخميس 8 يناير 2026 - 2:50 ص

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الكولومبي إلى زيارة البيت الأبيض بعد أيام فقط من تهديده كولومبيا بإمكانية شن عملية عسكرية.

