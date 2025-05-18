المتحدث باسم الجامعة العربية: قمة بغداد أظهرت وحدة عربية رغم التحديات

أعرب السفير جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تفاؤله بانعقاد القمة العربية في بغداد، مؤكدًا أن اجتماع القادة العرب في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة يُعد أمرًا يستحق التقدير.

وأوضح، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية، أن القمتين – العادية والتنموية – تناولتا قضايا محورية، وأسفرتا عن خطط عمل اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء صناديق جديدة، مشددًا على أن هذه النتائج، وإن لم تكن مثالية، فإنها تمثل خطوات عملية يمكن للمواطن العربي أن يلمسها، وهو ما يُعد إنجازًا ملموسًا في ظل الأزمات الراهنة.

وأشار رشدي إلى أن النقاش حول مستوى التمثيل في القمم العربية يأخذ أحيانًا حيزًا أكبر من حجمه، لافتًا إلى أنه لم تُعقد قمة عربية واحدة منذ تأسيس الجامعة حضرها القادة من جميع الدول الأعضاء.