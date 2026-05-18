محافظ بورسعيد: تكثيف الحملات التموينية لمتابعة توافر السلع بالأسواق خلال عيد الأضحى

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف الأحياء.

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكميات مناسبة، مع التأكد من استقرار الأسعار وعدم وجود أي ممارسات احتكارية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

كما شدد على تكثيف الرقابة على صلاحية المنتجات واللحوم والسلع الغذائية المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار المرور الميداني على الأسواق ومنافذ البيع بصورة يومية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر جهود الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين، لضمان تحقيق الانضباط داخل الأسواق وتوفير كل احتياجات المواطنين بسهولة ويسر خلال عيد الأضحى المبارك.