محافظ المنوفية يتابع امتحانات نقل الثانوية ويتفقد لجنة القلب بالتأمين الصحي

تفقد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، عددا من لجان امتحانات النقل الثانوي بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية بنين بشبين الكوم، كما تابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل "لجنة القلب" بمقر التأمين الصحي، وذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة صباح اليوم.

وشملت الجولة متابعة انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي في يومها الثالث، حيث تفقد المحافظ عددا من لجان صفوف النقل الثانوي العام بنظام "التابلت"، واطمأن على انتظام العملية الامتحانية وكفاءة شبكات الإنترنت وعدم وجود معوقات تقنية قد تؤثر على أداء الطلاب.

واستمع المحافظ إلى آراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحانات، موجها بتوفير الهدوء الكامل داخل اللجان وتطبيق الإجراءات التنظيمية بكل حزم، مع التشديد على المتابعة اليومية المستمرة لمقار اللجان والتعامل الفوري مع أي ملاحظات لضمان توفير المناخ المناسب للطلاب.

كما تضمنت الجولة تفقد "لجنة القلب" بمقر التأمين الصحي بحي شرق شبين الكوم، لمتابعة مستوى الأداء والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين الصحي ومدى انتظام تقديم الخدمة.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المنشآت التعليمية والصحية، مشيرا إلى أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.