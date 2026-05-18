رئيس اقتصادية قناة السويس: نواصل تنفيذ خطط تطوير متكاملة للموانئ والبنية التحتية اللوجستية

استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا دوليًا يضم 20 مشاركًا لممثلي عدد من الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، ضمن مشاركتهم بالبرنامج التدريبي "تعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن"، الذي ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام "CCCPA"، التابع لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

استقبل الوفد الربان أحمد جمال، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمنطقة.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدور المحوري للمنطقة وموانئها التابعة، في دعم حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية، مضيفا أن المنطقة تواصل تنفيذ خطط تطوير متكاملة لموانئها وبنيتها التحتية اللوجستية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز جاهزية الموانئ المصرية لاستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة والخدمات البحرية.

وأوضح جمال الدين، أن أمن وسلامة الملاحة البحرية يمثلان عنصرًا رئيسيًا في استدامة حركة التجارة العالمية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

تضمنت الزيارة عرضًا تقديميًا حول ميناء السخنة وما يشهده من أعمال تطوير وتوسعات، وجولة ميدانية بالميناء للإطلاع على الإمكانات التشغيلية واللوجستية والبنية التحتية الحديثة، بما يعزز من مكانته كميناء محوري على البحر الأحمر ومركز لوجستي متكامل يخدم حركة التجارة الدولية.