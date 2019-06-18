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شركة «آي إيه جي» تطلب 200 طائرة من طراز «بوينج 737 ماكس»

باريس - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 9:14 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 9:14 م

قالت شركة " آي إيه جي" الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايروايز" اليوم الثلاثاء إنها تعتزم التقدم بطلب لشراء 200 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس"، على الرغم من تعليق رحلات هذ الطراز في أعقاب حادثين مميتين.

وقال المدير التنفيذي لشركة " آي إيه جي" ويلي والش في معرض "لو بورجيه" الدولي للطيران بالقرب من باريس "لدينا ثقة كبيرة في بوينج ونتوقع عودة الطائرة إلى العمل في الأشهر المقبلة، بعد موافقة الجهات التنظيمية".

ويعد اتفاق الشراء في الأساس خطاب نوايا. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تجنبت شركة " آي إيه جي" تسمية الطائرة "ماكس" واكتفت بتمييز بدائل الطول "737-8" و"737-10".

وتعتزم المجموعة استخدام الطائرة الجديدة في الشركات التابعة لها وهي "فويلنج" و"ليفيل" و"بريتيش ايروايز"

وفي أعقاب حادثتين لطائرتين من طراز "ماكس" تابعتين لشركة "لاين إير" الإندونيسية في خريف عام 2018 وشركة الخطوط الجوية الإثيوبية في مارس أسفرتا عن مقتل 346 شخصا، أصبحت بوينج في أزمة.

وتم تعليق رحلات الطائرات "737- ماكس" في جميع أنحاء العالم، ولا يوجد حاليا أي إشارة إلى موعد رفع الحظر عن طيران هذا الطراز.

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