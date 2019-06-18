طرح الفنان محمدرمضان، فيديو كليب أغنيته الجديدة "بابا"، والتي تشهد التعاون الأول له مع شركة روتانا بعد أن تعاقد معها مؤخرا.

الأغنية من كلمات خالد بدران، وألحان وتوزيع رامي المصري، وإخراج أحمد عبد الواحد.

وظهررمضان في بداية الكليب داخل أحد المواقع الأثريه، ليكتشف وجود تمثال يشبهه، ويبدأ في الغناء وتقديم بعض الحركات والرقصات الاستعراضية، قبل أن يختتم الكليب بالجلوس على "العرش الحديدي" الشهير في مسلسل Game of Thrones.

تقول كلمات الأغنية: "بابا... بابا مين يابني..بابا... بابا إيه يابني..الي جاي هيوجع اكتر..دي حقيقة ومش بتكبر..عاوزك تقعد تتفرج.. زلزال وبمليون ريختر".