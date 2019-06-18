مقتل 11 وإصابة 122 جراء زلزال ضرب جنوب غربي الصين

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لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 122 آخرون جراء زلزال ضرب إقليم سيشوان بجنوب غربي الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا) عن السلطات المحلية أن الزلزال الذي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة تشانجينج الساعة 1055 من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (0255 بتوقيت جرينتش).

كما أفادت صحيفة الشعب الصينية أن خمسة من المصابين في حالة حرجة، علاوة على 16 أصيبوا بجروح خطيرة.

وكان مركز الزلزال على عمق 16 كيلومترا تحت سطح الأرض، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.

ولم يكن المدى الدقيق للضرر واضحا في البداية.

وذكرت شينخوا أن وزارة إدارة الطوارئ قامت بتفعيل الاستجابة الطارئة وأرسلت فريق عمل إلى المناطق المنكوبة للإنقاذ والتخفيف من آثار الكارثة.

وأضافت الوكالة أنه تم إرسال حوالي خمسة آلاف خيمة الى المنطقة المتضررة من الزلزال.