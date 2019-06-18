بعثة المغرب تصل إلى القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا

وصلت إلى القاهرة اليوم الثلاثاء بعثة منتخب المغرب لكرة القدم قادمة على متن طائرة خاصة من الرباط للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 32 لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم والتي تبدأ الجمعة المقبل وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وتم إنهاء إجراءات وصول بعثة المغرب، كما حرص عدد من قيادات وزارة الطيران ومطار القاهرة والسفارة المغربية لدى مصر على استقبال بعثة المغرب بالورود من صالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة حيث تم إنهاء إجراءات وصول البعثة بسرعة وتم نقلها إلى مقر إقامتها وسط حراسة أمنية مشددة.

ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا ويحتضن استاد السلام بالقاهرة مباريات تلك المجموعة.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره بمواجهة ناميبيا يوم الأحد المقبل.