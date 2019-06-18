الثلاثاء 18 يونيو 2019 10:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن قائمة المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

بعثة المغرب تصل إلى القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 10:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 10:26 م

وصلت إلى القاهرة اليوم الثلاثاء بعثة منتخب المغرب لكرة القدم قادمة على متن طائرة خاصة من الرباط للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 32 لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم والتي تبدأ الجمعة المقبل وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وتم إنهاء إجراءات وصول بعثة المغرب، كما حرص عدد من قيادات وزارة الطيران ومطار القاهرة والسفارة المغربية لدى مصر على استقبال بعثة المغرب بالورود من صالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة حيث تم إنهاء إجراءات وصول البعثة بسرعة وتم نقلها إلى مقر إقامتها وسط حراسة أمنية مشددة.

ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا ويحتضن استاد السلام بالقاهرة مباريات تلك المجموعة.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره بمواجهة ناميبيا يوم الأحد المقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك