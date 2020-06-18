القابضة لمياه الشرب: نفكر في دمج «قراءتي» و«125» في تطبيق واحد

قال محمد صلاح، المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة تفكر في دمج تطبيقي «قراءتي»، و«125»؛ ليصبحا تطبيقًا واحدًا يحوي كل الخدمات من؛ قراءة العداد، وتسجيل الشكاوى، والدفع الإلكتروني، وإرسال الإشعارات بانقطاعات المياه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الشركة فكرت في إطلاق التطبيقات الإلكترونية ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد؛ تماشيًا ما اتجاه الدولة في ميكنة الخدمات.

وأوضح أن تطبيق «125» يتيح التواصل مع المواطنين لتسجيل الشكاوى الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، ومعرفة توقيتات قطع المياه الناتجة من أعمال الصيانة في كل المحافظات، موضحًا أن الشركة ترسل إشعارًا للمواطنين بعد الانتهاء من عملية الإصلاح.

ولفت إلى أن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة، كان يتابع لحظة بلحظة لإطلاق الدفع الإلكتروني عن طريق التطبيق في ظل أزمة كورونا، قائلًا إن الدفع باستخدام التطبيق يتطلب تسجيل رقم الاشتراك الخاص بالفاتورة، ورقم السداد الإلكتروني المدون عليها، ثم إدخال رقم بطاقة الائتمان.

وذكر أن الشركة تعمل على ميكنة تقديم طلبات التعاقد وتوصيل المياه والصرف الصحي لتتم عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق، مضيفًا أنهم يبحثون الآن طرقًا لرفع المواطن للمستندات، ومن ثم تحديد موعد محدد للتوقيع.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للدفع الإلكتروني تستهدف عشر شركات في محافظات: القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنوفية وكفر الشيخ ومطروح والبحر الأحمر وسيناء والبحيرة، مستطردًا أن رئيس الشركة وجه بالعمل لتغطية محافظات الجمهورية كافة بشكل أسرع.

وأعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أمس الأربعاء، تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول (125-HCWW)، والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS.

وأوضح «رسلان» أن هذا التطبيق يتيح للمواطن سداد فواتير مياه الشرب والصرف الصحي وذلك لعدد ١٠ شركات تابعة للشركة القابضة كمرحلة أولى وهي محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الأحمر، مطروح، سيناء) وجاري العمل على إضافة هذه الخدمة لباقي الشركات تباعاً وذلك لإتاحة الخدمة لجميع العملاء على مستوى الجمهورية.