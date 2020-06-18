بيلوسي: ترامب «غير لائق أخلاقيا» ليكون رئيسا للبلاد

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن ما كشفه مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في مذكراته، يدل على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «غير لائق وغير مستعد ليكون رئيسا»، وذلك وفقًا لما أودته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وقالت «بيلوسي»، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، مهاجمة الجمهوريين: «من الواضح أن الرئيس ترامب غير لائق أخلاقيًا وغير مستعد فكريا ليكون رئيسًا للولايات المتحدة. لكن يبدو أن هذا الأمر لا يهم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي».

وأضافت أنها تجري مشاورات مع كبار النواب الديمقراطيين حول إمكانية استدعاء بولتون للاستماع إلى شهادته.