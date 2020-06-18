نقابة أطباء الغربية تنعي الدكتور رامي كريم المتوفى بكورونا

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أصدرت نقابة الأطباء بالغربية، اليوم الخميس، بيانا نعت فيه بخالص الحزن والأسى الشهيد الدكتور رامي كريم الديب، أخصائي الكلى الصناعية بوحدة كلى قرانشو، ببسيون بمحافظة الغربية.

وتوفي الطبيب الراحل بمستشفى العزل بكفر الزيات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا أثناء تأدية عمله، بعد أن ساهم في علاج العديد من مصابي كورونا، وأتم الله الشفاء على يديه لأكثر من 120 مصابا بالفيروس.

وكانت التحاليل أثبتت إيجابية إصابة الطبيب بالفيروس أثناء فترة عمله وتم نقله للحجر الصحي بكفر الزيات وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، وتوفي متأثرا بإصابته بالفيروس.

وتم تغسيل وتكفين جثمان الطبيب المتوفى ونقله برفقة فريق من الطب الوقائي لمقابر عائلته بمسقط رأسه ببسيون.