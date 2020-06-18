بومبيو يلتقي مسئول صيني وسط احتدام التوترات بين البلدين

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التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانج جيتشي في هاواي اليوم الأربعاء وسط احتدام التوترات بين الدولتين.

تناولت المباحثات أثناء اللقاء الذي استمر ست ساعات وعقد خلف الأبواب المغلقة بقاعدة هيكام الجوية في هونولولو مجموعة من القضايا التي تتسبب في إثارة الخلاف بين بكين وواشنطن.

كما تطرقت المباحثات إلى أسلوب إدارة الصين لأزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وانتهاكات حقوق الإنسان في أقصى غرب الصين والنزاعات التجارية الجارية والتحركات لفرض قانون الأمن الوطني الجديد الصارم في هونج كونج.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في بيان إن بومبيو "شدد على الحاجة إلى الشفافية الكاملة وتقاسم المعلومات لمكافحة جائحة كوفيد-19 الحالية والحيلولة دون مزيد من التفشي للوباء في المستقبل".

وبحسب البيان، أكد بومبيو على "الحاجة إلى التعامل بشكل تبادلي كامل بين الدولتين عبر التعاملات التجارية والأمنية والدبلوماسية".

وخلال إيجاز صحفي اليوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هو تشاو ليجيان للصحفيين أن يانج وهو أيضا مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي، طالب واشنطن بعدم "التدخل" في القضايا التي تتعلق بتايوان وهونج كونج وإقليم شينجيانج.

وأعرب يانج عن "معارضته القاطعة لبيان مجموعة السبع الذي صدر أمس الأربعاء والذي أعرب عن القلق العميق إزاء الخطط لفرض قوانين الأمن الجديدة التي من شأنها أن تقوض الحكم الذاتي لهونج كونج ويهدد حرياتها.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن "الجانبين أوضحا بشكل كامل مواقفهما واعتبرا هذا حوارا بناء".

وبحسب التلفزيون الصيني: "وافق الجانبان على مواصلة الإبقاء على التواصل والاتصال".