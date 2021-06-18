ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء في تحديث لها بشأن فيروس كورونا اليوم الجمعة أنه بات بإمكان الأمريكيين حزم حقائبهم مرة أخرى لقضاء إجازاتهم في أوروبا، بعدما رفع الاتحاد الأوروبي قيود السفر عن المقيمين في الولايات المتحدة.



وقالت بلومبرج إنه سيتم حظر السفر غير الضروري بين الولايات المتحدة وكندا لمدة شهر آخر على الرغم من الضغوط المتزايدة من الشركات على حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لتخفيف القيود.



وفى الوقت ذاته أمرت إيطاليا بفرض حجر صحي لمدة خمسة أيام وإجراء اختبارات إلزامية للقادمين من بريطانيا، بما في ذلك أولئك الذين تم تطعيمهم.



وكانت حالات الإصابة في بريطانيا بسلالة دلتا الهندية الأكثر قدرة على العدوى قد زادت بمقدار الضعف تقريبا خلال أسبوع، مع توجه المزيد من المواطنين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



ووصلت ألمانيا إلى مرحلة فارقة في حملتها لكبح الجائحة بتطعيم أكثر من نصف السكان بجرعة واحدة على الأقل.



وفي موسكو، مدد عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين عددا من القيود على الأنشطة العامة، بعدما سجلت المدينة حصيلة قياسية للإصابات بفيروس كورونا.