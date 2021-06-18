السيطرة على حريق محدود بغرفة أعلى عقار قديم وسط الإسكندرية

سيطرت قوات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، على حريق محدود نشب في غرفة سكنية أعلى عقار "قديم" كائن خلف أحد المطاعم الشهيرة، المتفرعة من شارع الشهداء، منطقة محطة الرمل، وسط المحافظة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة شرطة الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، حول نشوب حريق محدود أعلى عقار، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة العطارين، وتم السيطرة عليه.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف، ومسئولي حي وسط، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى المحال التجارية أو طوابق العقار، الذي يقطنه ساكن واحد.

ووفقا لمصدر أمني، اليوم الخميس، فقد تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجارٍ التحري لمعرفة أسباب الحريق، والعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.