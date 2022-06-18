محافظ المنوفية: غلق 16 مخبزا بلديا لمخالفتها الاشتراطات

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق 11 مخبزا بلديا لمدة شهر كعقوبة إدارية بنواحي البتانون وميت خاقان بشبين الكوم، وميت ربيعة بمنوف، وسرسنا مركز الشهداء، وشنتنا الحجر ببركة السبع، وكفر ربيع بتلا، وبندر قويسنا وكفر أبنهس بقويسنا، ومركز السادات، وغلق مخبز أخر بمركز السادات لمدة ثلاث أشهر كعقوبة إدارية؛ لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفته للتوجيه الوزاري الصادر في هذا الشأن.



جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.



ووافق المحافظ، على غلق 3 مخابز بلدية لمدة شهرين بنواحي منشأة الشريكين وشبرا باص بشبين الكوم، وميت أبو الكوم بتلا كعقوبة إدارية؛ لوجود ماكينة صرف الخبز خارج نطاق المخبز.



وفي ذات السياق، وافق محافظ المنوفية، على غلق مخبز بلدي بناحية شنواي مركز أشمون لمدة ستة أشهر، لإعاقة الحملة والتعدي عليها وعدم تمكينها من أداء عملها.



وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية؛ لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.