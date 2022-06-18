القبض على 4 أشخاص روجوا أقراصا مخدرة في المغرب

تمكنت الشرطة القضائية بمدينة طنجة، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تهريب وترويج المؤثرات العقلية.

وتمكنت العناصر الأمنية عقب تقنين المعلومات وإجراء عمليات البحث والتفتيش في هذه القضية، من توقيف أحد المشتبه فيهم متلبسا وبحيازة 8460 قرصا مخدرا، تتنوع ما بين الأقراص الطبية المخدرة وأقراص "الإكستازي"، كانت معدة للترويج.

وأسفرت إجراءات البحث المعمقة في هذه القضية عن توقيف المزود الرئيسي بهذه المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن شخصين آخرين من ذوي السوابق القضائية يشتبه في ارتباطهم بأنشطة هذه الشبكة الإجرامية، بالإضافة إلى حجز 3 سيارات ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأشارت إلى إيداع المتهمين الحجز رهن التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.