موسكو: هجمات أوكرانيا بالمسيرات على المقاطعات الروسية عمل إرهابي

• المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت إن "نظام كييف ارتكب جريمة جديدة" في مقاطعات فورونيج وكورسك وبريانسك وبيلغورود..

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأحد، إن هجمات الجيش الأوكراني على مقاطعات روسية بالطائرات المسيّرة تعد "عملا إرهابيا".

جاء ذلك في بيان نشرته زاخاروفا، تعليقا على استهداف طائرات مسيّرة أوكرانية مقاطعات فورونيج وكورسك وبريانسك وبيلغورود في روسيا، السبت.

وذكرت متحدثة الخارجية أن 33 طائرة مسيّرة استُخدمت في الهجمات الأوكراني على هذه المقاطعات، وأن أهدافا مدنية تعرضت للاستهداف.

وأشارت إلى مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، وتضرر مبان سكنية متعددة الطوابق، ومنازل، ومدرسة، ومبان إدارية، في مقاطعة فورونيج.

وتابعت زاخاروفا: "ارتكب نظام كييف جريمة جديدة، وقد أظهر مرة أخرى جوهره النازي اللاإنساني، وروسيا تدين بشدة هذا العمل الإرهابي".

وأضافت: "جميع منظمي هذه الجرائم ومنفذيها سيُعاقبون حتما".

وكان حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر غوسيف قد أعلن أن الجيش الأوكراني نفذ مساء السبت هجوما بطائرات مسيّرة، أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.