الحكومة البولندية توقع اتفاقا مبدئيا لشراء منجم بوجدانكا للفحم

وقعت الحكومة البولندية خطاب نوايا مع شركة المرافق "إينيا" التي تديرها الدولة لشراء حصة أغلبية في شركة "لوبلسكي فيجيل بوجدانكا" لتعدين الفحم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقفزت أسهم بوجدانكا الأسبوع الجاري لدى إعلان الحكومة أول مرة عن أنها تعتزم الاستحواذ على أكبر شركة في البلاد لإنتاج الفحم الحراري من حيث الربحية، في إطار خطة للتخلص من الأصول الملوثة من مرافق الطاقة لديها.

وقال نائب رئيس الوزراء جاسيك ساسين للصحفيين اليوم السبت: "خزانة الدولة أصبحت المالك المسيطر على بوجدانكا".

وأضاف أن الاتفاق المبدئي يطلق "عملا مكثفا" للتوصل لاتفاق نهائي من شأنه أن ينقل حصة إينيا البالغة نحو 65% في المنجم للحكومة.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة.

يشار إلى أن بولندا هي أكبر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعتمد على الفحم.