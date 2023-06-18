 بعد استغاثة على الفيس بوك.. ضبط 103 قضية مخدرات مع 109 متهما في المطرية - بوابة الشروق
الأحد 18 يونيو 2023 3:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

بعد استغاثة على الفيس بوك.. ضبط 103 قضية مخدرات مع 109 متهما في المطرية

أرشيفية
أرشيفية
نهاد القادوم
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 3:15 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 3:15 ص

كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن إدعاء أحد الأشخاص إنتشار أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بمنطقة المطرية بالقاهرة.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية على المنطقة محل الشكوى خلال الفترة من 1/2/2023 حتى 13/6/2023، أسفرت جهودها عن ضبط 103 قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى 109 متهم، ضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،046 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.174 كيلو جرام –كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 205 جرام –كمية من مخدر البودر- كمية من مخدر الهيدرو -كمية من مخدر الإستروكس– (1239) قرص مخدر- 2 سلاح خرطوش- 31 سلاح أبيض).

وجارى إستمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك