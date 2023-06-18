كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن إدعاء أحد الأشخاص إنتشار أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بمنطقة المطرية بالقاهرة.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية على المنطقة محل الشكوى خلال الفترة من 1/2/2023 حتى 13/6/2023، أسفرت جهودها عن ضبط 103 قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى 109 متهم، ضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،046 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.174 كيلو جرام –كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 205 جرام –كمية من مخدر البودر- كمية من مخدر الهيدرو -كمية من مخدر الإستروكس– (1239) قرص مخدر- 2 سلاح خرطوش- 31 سلاح أبيض).

وجارى إستمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.