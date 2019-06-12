طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية عن امتحان اللغة العربية: طويل والنحو صعب

اشتكى معظم طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، من امتحان مادة اللغة العربية كأول الامتحانات الأساسية، من صعوبة الامتحان وطوله وأن النحو به تركات.

وقالت حنين نور الدين، من أمام لجنة مجمع الشهداء، إن أسئلة القراءة والنحو صعبة والنحو به تركات ، أما باقي الامتحان معقول.

ووافقها الرأي محمود علي وإسلام السيد، وتوفيق أحمد، مؤكدين من أمام مدرسة السواحل، صعوبة النحو وأن الوقت لا يكفي للمراجعة.

فيما أشار محمود جمال من أمام مدرسة الأنفوشي بنين، أن امتحان اللغة العربية سهل وأن الأسئلة كانت واردة عليهم طوال العام.

فيما قالت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في تقريرها اليوم الإثنين، إنه لا توجد حالات غش أو إغماءات.

من جانبه أوضح الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ 56579 طالبا، منهم 23063 للشعبة الأدبية، و21444 للشعبة العلمية، و9845 للشعبة الرياضية، و2234 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 148 مقر لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، وقام تعليم الإسكندرية بتجهيز 32 استراحة بجميع الإدارات لاستقبال المعلمين ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة و الاستضافة وجميع التجهيزات المطلوبة للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية هواتف محمولة، سماعات وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.