حريق بمستوطنة المطلة الإسرائيلية جراء سقوط صاروخ من لبنان

اندلع حريق في منطقة زراعية جنوب مستوطنة المطلة شمال الأراضي المحتلة، بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وذكرت هيئة البث العبرية أنها المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ من لبنان بعد 48 ساعة من الهدوء بالمنطقة الحدودية، مضيفة: "سقط صاروخ في منطقة زراعية جنوب المطلة، ما أدى إلى اندلاع حريق هناك"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وسبق أن دوت صفارات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

يأتي ذلك تزامنا مع زيارة يجريها المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين، إلى لبنان، قادما من إسرائيل، ولقائه رئيسي الحكومة والبرلمان نجيب ميقاتي ونبيه بري في بيروت.

وقال هوكشتاين في كلمة بعد اللقاء: "نمر بأوقات صعبة ونريد حلولا حاسمة للوضع على الحدود (جنوب لبنان)".

وأضاف هوكشتاين أن "التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، من شأنه أن يؤدي أيضا إلى إنهاء التصعيد الحدودي بين لبنان وإسرائيل".

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد "الخط الأزرق" الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدا لافتا، ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى احتوائه.