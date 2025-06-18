الشرطة الإندونيسية تلقي القبض على 3 أستراليين لتورطهم في قتل سائح أسترالي بجزيرة بالي

أعلنت الشرطة الإندونيسية أنها ألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم بتهمة القتل، إثر مقتل سائح أسترالي بالرصاص في فيلا بجزيرة بالي.

وقال قائد شرطة بالي، دانيال أديتياجايا، للصحفيين في دينباسار، عاصمة الإقليم: "نجحنا في إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم الليلة الماضية".

وأضاف قائد الشرطة: "المشتبه بهم الثلاثة رجال أستراليون، وهم محتجزون الآن ويتم التحقيق معهم من أجل مزيد من التحقيقات".

جدير بالذكر أن السائح الأسترالى زيفان رادمانوفيتش /32 عاما/ من ملبورن، قتل بعد منتصف ليلة 13 من يونيو الجاري بقليل، في فيلا تقع بالقرب من شاطئ مونجو بمنطقة بادونج فى بالي. كما تعرض رجل ثان /34 عاما/ من ملبورن أيضا، للضرب خلال الهجوم.

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إنها ألقت القبض على اثنين مشتبه بهما، إلا أن التحقيقات الإضافية قادت الشرطة إلى إلقاء القبض على رجل ثالث كان قد ساعدهما في الإعداد لعملية القتل، بحسب أديتياجايا.

وقال شهود عيان في الفيلا للمحققين، إن مسلحين اثنين وصلا إلى الفيلا على متن دراجة نارية عند منتصف الليل تقريبا.

وأصيب رادمانوفيتش بالرصاص في حمام غرفته، حيث عثرت الشرطة على 17 طلقة فارغة وطلقتين سليمتين.

وأخبرت زوجة رادمانوفيتش، وتدعى جورديس جازمين /30 عاما/، الشرطة بأنها استيقظت فجأة على صراخ زوجها. ثم اختبأت تحت البطانية عندما سمعت دوى إطلاق عدة أعيرة نارية.

ثم عثرت في وقت لاحق على جثة زوجها والأسترالي والآخر المصاب، والذي قالت زوجته أيضا عند الإدلاء بشهادتها أنها رأت المهاجمين.