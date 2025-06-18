أردوغان: إيران لها الحق في الدفاع عن النفس ضد إسرائيل

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن إيران المجاورة لها الحق في الدفاع عن نفسها في صراعها مع إسرائيل.

وقال أردوغان، أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية في أنقرة: "دفاع إيران عن نفسها في مواجهة الإرهاب الحكومي والأفعال الخارجة عن القانون التي تقوم بها إسرائيل، هو حق طبيعي ومشروع وقانوني للغاية"، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وتابع أن إيران تعرضت لهجوم واضح من دولة متغطرسة لا تعترف بالقانون ولا بالأنظمة ولا بالمبادئ، طبقا للأناضول.

وقال إن إسرائيل التي تمتلك أسلحة نووية ولا تعترف بأي قواعد دولية في أنشطتها النووية، ارتكبت عملا إرهابيا شاملا دون انتظار انتهاء نتائج المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

وبدأت إسرائيلن قصف أهدافا في إيران الجمعة الماضية، قائلة إن الهجمات تهدف إلى الحيلولة دون تطوير طهران سلاح نووي.

وقالت إيران، إن برنامجها النووي هو لأغراض مدنية فقط.

ووصفت طهران، القصف الجوي الإسرايلي بأنه إعلان حرب وردت بإطلاق المئات من الصواريخ والمسيرات على إسرائيل.