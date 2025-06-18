السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا تعلن ترشحها لعضوية الكونجرس عن ميشيجان

أعلنت بريدجيت برينك، التي استقالت هذا العام من منصبها كسفيرة للولايات المتحدة في أوكرانيا، اليوم الأربعاء ترشحها لعضوية الكونجرس في أحد أكثر الدوائر الانتخابية تنافسا في ولاية ميشيجان.

وجاء استقالة السفيرة احتجاجا على ما وصفته بمعاملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير العادلة تجاه البلد الذي مزقته الحرب،

وتقدم الدبلوماسية المخضرمة، التي شغلت في السابق مناصب رفيعة في وزارة الخارجية في عدد من دول جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية، نفسها كموظفة عامة في حملتها لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة العام المقبل، والتي يأمل الديمقراطيون خلالها استعادة السيطرة على مجلس النواب.

وقالت بريدجيت برينك إن: "مهمتي التالية هي النضال من أجل ما هو صائب هنا في الداخل".

وكان ترامب قد اختار برينك لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى سلوفاكيا في عام 2019، بينما عينها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن سفيرة لدى أوكرانيا بعد وقت قصير من الغزو الروسي للبلاد في عام 2022.

وقدمت برينك استقالتها في أبريل الماضي، قائلة في مقال رأي نُشر في صحيفة "ديترويت فري برس" إن ترامب يواصل الضغط على أوكرانيا وليس على روسيا.

وقالت في مقطع فيديو أعلنت فيه ترشحها: "مهادنة أي ديكتاتور لم تحقق السلام الدائم مطلقا، ولن تفعل ذلك قط. وهذا ببساطة لا يمثل من نحن".

وأكدت برينك، التي عملت كدبلوماسية في ظل خمسة رؤساء أمريكيين، إنه في حال انتخابها، فإنها ستواجه "المتطرفين" وأصحاب النفوذ القوي مثل إيلون ماسك.