مصطفى مدبولي: تفاقم التصعيد بالمنطقة قد يرفع أسعار المواد البترولية لمستويات غير مسبوقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على تديبر الاحتياجات من الطاقة سواء منتجات بترولية أو غاز لتأمين شبكة الكهرباء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الدولة نجحت في إيجاد بديل لتأمين الاحتياجات الغاز من خلال وجود ثلاث سفن تغييز، إحداها تعمل منذ العام الماضي وأخريان يتم تجهيزهما لدخول الخدمة بنهاية شهر يونيو الجاري.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تعني أن الدولة لن تكون لديها أي مشكلة في تدبير احتياجاتها من الغاز سواء للكهرباء أو للقطاع الصناعي بالكامل.

ونوه بأن هذا الأمر يتحقق في ضوء الظروف الراهنة، موضحًا أنه من الوارد حدوث تصاعد أكبر في المنطقة، وحال ذلك ستكون هناك سيناريوهات أخرى ستكون مختلفة تمامًا.

وذكر أنه حال تفاقم هذا التصعيد بالمنطقة وصولًا إلى حرب إقليمية ودخول أطراف أخرى لهذا الصراع سيحدث ارتفاع غير مسبوق في المنتجات البترولية، كما أن توافرها سيكون أمرًا صعبًا للغاية.

وشدد على أن الدولة تضع مختلف السيناريوهات بما في ذلك أسوأ الأمور بهدف تأمين الدولة من كل الاحتمالات واردة الحدوث في هذا الأمر.