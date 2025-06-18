بوتين يجيب على أسئلة الصحفيين خلال متندى سان بطرسبرج الاقتصادي اليوم

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد لقاء مع الصحفيين الغربيين، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي، في ظل استمرار حربه مع أوكرانيا والحرب بين إسرائيل وإيران.

وأعلن الكرملين أمس أن بوتين سيلتقي ممثلي وكالات الأنباء الدولية لطرح وجهة نظره بشأن القضايا العالمية في أول أيام منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي العالمي السنوي.

يذكر أن جلسة السؤال والجواب السابقة التي دعيت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إليها استمرت عدة ساعات. ومن المنتظر أن تكون الحرب ضد أوكرانيا محور الأسئلة مرة أخرى.

ومن المقرر أن يعقد بوتين جسلة نقاشية مع مديري وكالات أنباء دولية، من بينها وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

ومن المتوقع أن يوضح موقف موسكو بشأن الصراع بين إسرائيل وإيران، الذي عرض تقديم الوساطة فيه في مكالمة مطلع الأسبوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بين أمور أخرى.

وحافظت روسيا على توازن دقيق في الشرق الأوسط على مدار عقود، حيث حاولت توجيه علاقاتها الدافئة مع إسرائيل بينما طورت علاقات اقتصادية وعسكرية قوية مع إيران، وهي سياسة من المحتمل أن تفتح فرصا لموسكو في لعب دور وسيط للمساعدة على إنهاء الصراع، حسبما ذكرت وكالة (أ ب).

ورفض بوتين عرضا من ترامب لإبرام وقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما في الصراع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات مع أوكرانيا، وشرطه بوقف جهود أوكرانيا للحشد وتجميد إمدادات السلاح الغربية، بحسب وكالة (أ ب).

وتستخدم روسيا المنتدى لتقديم نفسها للعالم وتحدي العزلة الدولية التي يسعى الغرب لفرضها عليها منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، إضافة إلى ذلك، يُعتبر منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي منصةً للالتفاف على العقوبات المفروضة على الدولة الغنية بالموارد نتيجةً للحرب. وتصف موسكو هذه الإجراءات العقابية بأنها غير قانونية.

ومن المقرر عقد حوار تجاري روسي أمريكي في أعقاب التقارب بين البلدين منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة.

ومن المقرر أن يعقد بوتين، على هامش المنتدى، اجتماعات مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو والرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف، الرئيسة الحالية لبنك التنمية الجديد الذي تديره مجموعة (بريكس).

ومن المتوقع أيضا أن يجري مباحثات مع مسؤولين بارزين من الصين وجنوب أفريقيا والبحرين ورئيس مجموعة أوبك للدول المنتجة للنفط، وفقا لوكالة (أ ب).

ووفقًا للمنظمين، حضر حوالي 22 ألف مشارك من 139 دولة في أكبر حدث اقتصادي في روسيا العام الماضي. ويعتزم بوتين إلقاء خطاب حول السياسة الاقتصادية يوم الجمعة - كما يفعل كل عام ثم يجيب على أسئلة الصحفيين.