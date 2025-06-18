صن داونز يفوز على أولسان في مستهل مشواره بمونديال الأندية

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تغلب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على أولسان هيونداي، بهدف دون رد، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب إنتر آند كو، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة بكأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

سجل إكرام راينرز هدف المباراة الوحيد لصالح الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 36 من تمريرة سحرية في عمق دفاعات الفريق الكوري الجنوبي لينفرد بالمرمى ويسكن الكرة في الشباك.

حاول أولسان العودة للمباراة وإدراك التعادل لكن صن داونز فرض سيطرته على المباراة في ظل صلابة دفاعاته وبراعة حارس مرماه، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الجنوب أفريقي بهدف دون رد.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد صن داونز للنقطة 3 في صدارة المجموعة مستغلا تعادل دورتموند وفلومينينسي.

وكانت مباراة صن داونز وأولسان قد تأجل موعد انطلاقها بسبب سوء الأحوال الجوية.