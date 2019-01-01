ارتفاع حصيلة ضحايا حريق باستوديو للرسوم المتحركة في اليابان إلى 33 قتيلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشرطة اليابانية اليوم الخميس أنه تأكد مقتل 33 شخصا إثر اندلاع حريق متعمد باستوديو للرسوم المتحركة بمدينة كيوتو بغرب اليابان.

وقالت السلطات المحلية إن 36 شخصا أصيبوا، من بينهم عشرة حالتهم خطيرة.

وتعد حصيلة الضحايا هي الأعلى التي يتم تسجيلها بسبب حادث حريق متعمد منذ عقود في اليابان.

وقالت الشرطة أنها تعتقد أن المشتبه به هو رجل 41 عاما، ويتلقى العلاج في المستشفى بعد إصابته في الحريق.

ويتردد أن شهود عيان رأوا الرجل وهو يسكب مادة قابلة للاشتعال داخل المبنى قبل اندلاع الحريق. وأضاف شهود العيان أنهم سمعوا الرجل وهو يصبح بكلمة "موتوا" باللغة اليابانية.

وقال هيدياكي هاتا رئيس شركة كيوتو انميشن للرسوم المتحركة للصحفيين إن الحريق بدأ " في قلب الشركة".

وأضاف أن الشركة غالبا ما كانت تتلقى رسائل إلكترونية تهديدية.

وكتب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تغريدة قال فيها " الكثير من الأشخاص لقوا حتفهم اليوم في قضية قتل نجمت عن حريق متعمد في كيوتو اليوم".

وأضاف " الحادث بشع بحيث يتعذر وصفه. أقدم التعازي لأسر الضحايا".