إصابة العشرات جراء اندلاع حريق في استوديو للرسوم المتحركة غربي اليابان

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أصيب عشرات الأشخاص وسط مخاوف بشأن وفاة شخص، بعد اندلاع حريق في استوديو للرسوم المتحركة في مدينة كيوتو غربي اليابان اليوم الخميس.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن رجلا سكب ما يبدو أنه بنزين في الموقع.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن السلطات المحلية أن حوالي 40 شخصا أصيبوا من بينهم 10 في حالة حرجة.

وتستجوب الشرطة الرجل الذي احتُجز، حسبما ذكرت كيودو.

وأوضحت الوكالة أن الحريق اندلع حوالي الساعة 1030 صباحا بالتوقيت المحلي (0130 بتوقيت جرينتش) في استوديو من ثلاثة طوابق لشركة "كيوتو أنيميشن" المعروفة بإنتاج العديد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة.