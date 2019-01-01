أعلنت الشرطة اليابانية، اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، وفقدان آخرين، إثر اندلاع حريق يشتبه أنه متعمد باستوديو للرسوم المتحركة في مدينة كيوتو بغرب اليابان.

وقالت الشرطة إن رجلا سكب ما يبدو أنه بنزين داخل الاستوديو، وأضرم النار في المبنى بعد الساعة العاشرة والنصف بفترة قصيرة اليوم.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن الشرطة القول إن نحو 70 شخصا، معظمهم من العاملين في الاستوديو، كانوا داخل المبنى لدى اندلاع الحريق.

وقالت سلطات الإطفاء إنه جرى نقل 36 شخصا للمستشفى، مضيفة أنه تأكد مقتل شخص.

وأضافت سلطات الإطفاء أنها تحاول التأكد من المعلومات المتعلقة بفقدان أكثر من 30 شخصا، ووفاة 12 شخصا في الطابقين الأول والثاني من المبنى.

وأوضحت الشرطة أنها تعتقد أن المشتبه به هو رجل / 41 عاما/، ويتلقى العلاج في المستشفى بعد إصابته في الحريق.

وذكرت هيئة الإذاعة إنه يتردد أن الرجل اعترف أثناء نقله للمستشفى أنه قام بسكب مادة حول الاستوديو قبل أن يشعل النيران.

وقالت مصادر تحقيقية إنه تم العثور على أغراض تشبه السكاكين في موقع الحريق، ولم يعرف بعد ما إذا كانت تخص المشتبه به.