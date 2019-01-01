 وفاة طالب تايلاندي بعد أسابيع من دخوله في غيبوبة إثر «طقس» بالمدرسة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة طالب تايلاندي بعد أسابيع من دخوله في غيبوبة إثر «طقس» بالمدرسة

بانكوك - د ب أ
نشر فى : الخميس 18 يوليه 2019 - 11:28 ص | آخر تحديث : الخميس 18 يوليه 2019 - 11:28 ص


توفي طالب تايلاندي في المرحلة الثانوية بالمستشفى، اليوم الخميس، بعد 3 أسابيع من دخوله في غيبوبة على أيدي زملائه من الطلاب الأكبر سنا، في إطار طقوس يقوم بها من ينضم حديثا إليهم، وذلك بحسب ما قاله ناشط مناهض لتلك الطقوس.

وقد أصيب الطالب البالغ من العمر 15 عاما، بتورم في المخ وثقب في الرئة، بعد أن تم ركله 3 مرات في الصدر؛ وذلك حتى يتمكن من الحصول على سوار يميز الطلبة.

وقد تم توجيه تهمة الاعتداء إلى أحد المهاجمين الثلاثة.

وتعتبر "طقوس الانضمام" تقليدا شائعا في الجامعات التايلاندية، حيث يقوم الطلاب الأكبر سنا بضم طلاب جدد إليهم من خلال تلك الطقوس.

وقد وصلت هذه الطقوس إلى المدارس الثانوية، وأسفرت مؤخرا عن حدوث حالة وفاة واحدة على الأقل كل بضع سنوات.

وقد تم في يوليو من العام الماضي ركل طالب جامعي جديد حتى انفجر طحاله.

وقد أدت الأنباء إلى حالة من الغضب الشعبي، ودعوة لحظر مثل هذه الممارسات.


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